Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в октябре выросло до 28,5 млн

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в октябре 2023 года увеличилось до 28,5 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Месяц назад биржа сообщала о 27,5 млн физлиц, открывших счета, следовательно, в октябре их стало больше на 1 млн. Всего физлицами открыто 49,5 млн счетов (за месяц стало больше на 2 млн счетов). За прошедший месяц сделки на Мосбирже заключали 3,6 млн частных инвесторов.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 43,6 тыс., до 5,71 млн. Оборот по ИИС по итогам октября составил 221,9 млрд рублей.

Показатели операций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в октябре и сентябре 2023 г.:

Октябрь Сентябрь Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 28,5 млн 27,5 млн Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке 3,6 млн 3,5 млн Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 80 % 81 % Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 32 % 30 % Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 16 % 17 % Доля частных инвесторов на срочном рынке 69 % 62 % Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,71 млн 5,66 млн Оборот по ИИС по итогам месяца 221,9 млрд 258,8 млрд Доля операций с акциями в обороте по ИИС 81 % 86,2 % Доля операций с облигациями 8,2 % 5,6 % Доля операций с паями фондов в обороте по ИИС 10,8 % 8,2 %

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в октябре были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,0% и 7,2% соответственно), акции "Газпрома" (16,2%), "ЛУКОЙЛа" (14,3%), "Норникеля" (6,9%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,7%), акции "Роснефти" (6,0%), "Яндекса" (5,9%), "НОВАТЭКа" (4,2%) и "Магнита" (3,7%).

Наибольший интерес частные инвесторы в октябре проявили к облигациям Сбербанка, ВТБ, замещающим облигациям "Газпрома", а также к ОФЗ и еврооблигациям Минфина.

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (36,2%), в активы денежного рынка AKMM (12,8%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (11,2%), в инструменты денежного рынка SBMM (9,1%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (3,9%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (3,8%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (3,8%), фонд инвестиций в золото GOLD (3,3%), в российские акции AKME (2,7%) и в корпоративные рублевые облигации AKMB (2,1%).