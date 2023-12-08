ВТБ ждет роста числа частных инвесторов на "Мосбирже" до 40 млн к 2026 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Количество россиян, имеющих брокерский счет на "Московской бирже", к 2026 году достигнет 40 млн человек, прогнозируют эксперты ВТБ. К концу 2023 года их число вырастет до 30 млн и составит 25% от взрослого населения.

В ближайшие годы самым популярным инвестиционным инструментом останутся акции, ожидают эксперты. К концу 2023 года их доля в структуре вложений физлиц превысит 50%.

ВТБ прогнозирует рост доли инвестиционных продуктов в структуре сбережений россиян с 12% на конец 2022 года до 16% в 2026 году, отметил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук, слова которого приводятся в релизе.

"Ожидаем, что действия Банка России и министерства финансов, направленные на повышение привлекательности долгосрочных вложений, будут стимулировать увеличение их веса в портфелях розничных инвесторов", - добавил он.

Количество физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже" в ноябре 2023 года увеличилось до 29,2 млн человек с 28,5 млн в октябре.