Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

BP начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в Северном море

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Британская BP Plc начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в британской части Северного моря, говорится в пресс-релизе компании.

Партнерами BP по этому проекту являются Neptune Energy и японская JAPEX.

Месторождение, разработкой которого занималась Neptune Energy, подключено к центральному пункту подготовки и перекачки нефти действующего уже 25 лет интегрированного проекта BP в Северном море Eastern Trough Area Project (ETAP). Таким образом, для запуска Seagull компания задействовала часть действующей подводной инфраструктуры.

Seagull является первым месторождением за последние 20 лет, подключенным к ETAP, отмечается в пресс-релизе.

Объем добычи на месторождении Seagull при пиковой загрузке мощностей может достигать 50 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

BP принадлежит 50%-я доля в Seagull, Neptune Energy владеет 35% проекта, JAPEX - 15%.

BP Seagull
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СПБ биржа не менее семи дней будет консультироваться по торгам иностранными акциями

Цены на нефть растут после падения на прошлой неделе, Brent торгуется у $85 за баррель

Цены на нефть растут после падения на прошлой неделе, Brent торгуется у $85 за баррель

Рынок акций США вырос в пятницу, недельный подъем Dow Jones был максимальным за год

Рынок акций США вырос в пятницу, недельный подъем Dow Jones был максимальным за год

РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г.

РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г.

Саудовская Аравия в ноябре не поменяет параметры добровольного сокращения добычи

Продавать на АЗС премиальное ДТ разрешат только при наличии базового

Продавать на АЗС премиальное ДТ разрешат только при наличии базового

Глава Минэнерго РФ заявил, что не планируется вводить экспортные пошлины на СПГ

Глава Минэнерго РФ заявил, что не планируется вводить экспортные пошлины на СПГ

Правительство РФ изучает повышение НДПИ для конденсата "Газпрома"

Силуанов заявил о стабилизации курса рубля после указа по экспортной выручке

Силуанов заявил о стабилизации курса рубля после указа по экспортной выручке

СПБ биржа 6 ноября будет проводить торги российскими бумагами

СПБ биржа 6 ноября будет проводить торги российскими бумагами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });