BP запустила шестой с начала года крупный нефтегазовый проект в Северном море

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Британская BP Plc начала добычу на нефтегазовом проекте Murlach в Северном море, это шестой крупный проект компании, запущенный с начала года.

Как сообщила ВР, Murlach увеличит добычу на месторождении Eastern Trough Area Project (ETAP) в центральной части Северного моря, которое работает уже 27 лет, на 15 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Все шесть проектов, стартовавшие в 2025 году, в совокупности обеспечат пиковую чистую добычу порядка 150 тыс. бнэ/с.

BP нацелена увеличить добычу на 250 тысяч бнэ/с к концу 2027 года.

С начала года капитализация BP выросла на 10,4%.