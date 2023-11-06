"Роснефть" в рамках "Восток Ойла" построила уже 200 километров нефтепровода

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" в рамках реализации проекта "Восток Ойл" построила нефтепровод Ванкор-Пайяха-Бухта "Север" уже на четверть.

"На сегодняшний день из 770 км уже проложено 200 км нефтепровода", - сообщил вице-президент, главный геолог "Роснефти" Андрей Поляков на презентации проекта в павильоне НК на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия".

"Собственная нефтетранспортная артерия позволит нам контролировать качество нефти на всем протяжении: от добычи до сдачи конечному потребителю", - отметил он.

Вице-президент напомнил, что на берегу Карского моря в Енисейском заливе "Роснефть" ведет строительство порта "Бухта Север" - глобального транспортного хаба. По его информации, проектный объем парка хранения рассчитан на объем до 3 млн куб. метров. "Погодные условия тут настолько суровые, что если суда не смогут принимать нефть, то нужно будет какое-то время, где ее хранить", - пояснил Поляков.

Он выразил уверенность, что "заявленные цели - а это добыча в 2030 году более 100 млн тонн нефти - будут реализованы в полном объеме".

"Восток Ойл" предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров. На проекте будут задействованы 100 буровых установок отечественного производства. На данный момент уже бурят 14 российских буровых комплексов арктического класса. До 2038 года планируется пробурить на новых месторождениях "Восток Ойла" 12 тыс. эксплуатационных скважин.

Нефтеперевалочный терминал "Бухта "Север" планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Мощности будут расти соразмерно развитию "Восток Ойла": с 25 млн тонн, затем до 50 млн тонн, выход на полную мощность - 115 млн тонн - в 2030 году. Параллельно с возведением порта будет вестись строительство танкеров, обеспечивающих вывоз нефти по Севморпути. Стоимость строительства нефтяного терминала "Порт бухта Север" оценивается в 117 млрд руб.