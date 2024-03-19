"Роснефть" начала строить нефтеналивной причал в Енисейском заливе Карского моря

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "РН-Ванкор" (входит в "Роснефть") в рамках проекта "Восток Ойл" начала строительство нефтеналивного причала на терминале морского порта "Бухта Север" в Енисейском заливе Карского моря, сообщила "Роснефть".

"На данном этапе "РН-Ванкор" ведет дноуглубительные работы и укрепление береговой линии протяжtнностью 335 метров на одном из двух нефтеналивных причалов. Для нового строящегося причала предстоит изготовить около 400 крупногабаритных свай диаметром свыше 2,5 метра и общим весом более 100 тысяч тонн", - говорится в пресс-релизе.

В "Бухту Север" по Северному морскому пути (СМП) доставлен парк крупнотоннажных машин общей грузоподъемностью свыше 8 тысяч тонн, среди них 16 специализированных кранов. "Погружением свай с суши займутся 4 крана грузоподъемностью от 400 до 1,25 тысячи тонн. Со стороны моря после таяния льда будут задействованы еще 2 крупнотоннажных крана грузоподъемностью 1,6 тысячи тонн, установленные на баржи "Красноярск" и "Диксон". Эта уникальная технология погружения свай в акватории испытана портовыми строителями в Обской губе Карского моря", - сообщается в информации.

Проект предполагает возведение комплекса причальных сооружений: два нефтеналивных, два грузовых причала и причал для портового флота общей протяженностью почти 1,3 км. Также запланировано строительство объектов инфраструктурного обеспечения порта "Бухта Север", включая административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, ремонтно-механические мастерские, базы хранения МТР, трансформаторные подстанции и иные сооружения.

Нефтеналивной терминал в морском порту "Бухта Север" обеспечит перевалку нефти с месторождений "Восток Ойла" для транспортировки по Северморпути.

Ранее сообщалось, что "Восток Ойл" начал строительство через Енисей подводного участка нефтепровода до "Бухты Север", он станет частью 770-километрового нефтепровода "Ванкор - Пайяха - Бухта "Север".

Проект "Восток Ойл" предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров. "Роснефть" планировала уже в 2024 году начать отгрузки нефти с "Восток Ойла" по Северному морскому пути.

Нефтеперевалочный терминал "Бухта "Север" планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Терминал будет расширяться соразмерно развитию "Восток Ойла": с 25 млн тонн до 50 млн тонн, затем выход на полную мощность - 115 млн тонн - в 2030 году. Параллельно с возведением порта будет вестись строительство танкеров, обеспечивающих вывоз нефти по Севморпути.