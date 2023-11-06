Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3235 п по индексу МосБиржи

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $86 за баррель) на ожиданиях скорого завершения монетарного ужесточения в США. Индекс РТС превысил 1100 пунктов на фоне укрепления рубля, индекс МосБиржи преодолел 3235 пунктов во главе с бумагами "НЛМК" и нефтяников. Аутсайдерами дня выступили акции "СПБ биржи" после введения санкций США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3235,11 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1103,78 пункта (+0,9%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 92,23 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +2,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "РусГидро" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Северстали" (+1,4%), АФК "Система" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +1,4% "префы"), "Газпром нефти" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "МТС" (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,4%), "Русала" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Полюса" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,62 млрд рублей (из них 6,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,86 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,83 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").

Акции "СПБ биржи" упали до 117,6 рубля (-4,2%) - минимума с начала января. Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур, консультации займут не менее семи рабочих дней, говорится в сообщении торговой площадки.

Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены. В этот же день "СПБ биржа" сообщила о планах возобновить их 6 ноября, однако уже 3 ноября запустила торги российскими бумагами.

Мнение экспертов

Как отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игорь Додонов, позитивные настроения на внешних площадках вызваны усилением надежд, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в США уже завершен. Этому способствовали достаточно осторожные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам недавнего заседания регулятора, а также более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда Штатов и еще ряд статданных, указавших на замедление американской экономики в начале IV квартала.

Как результат, по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас лишь в 10% оценивают вероятность подъема ключевой ставки на 25 б.п. на декабрьском заседании ФРС, тогда как еще неделю назад эта вероятность составляла порядка 20%. На таком фоне наблюдается существенное снижение доходностей гособлигаций в мире. В частности, доходность 10-летних UST за неделю упала сразу на 27 б.п., до минимума более чем за месяц, что придало дополнительный импульс ценам рисковых активов.

На текущей неделе интерес будут представлять предварительный индекс потребительского доверия в США от Мичиганского университета за ноябрь, октябрьские данные по внешней торговле и инфляции в КНР, первая оценка динамики ВВП Великобритании в III квартале. В предстоящие дни также ожидаются выступления значительного числа представителей ФРС, которые могут пролить свет на будущую траекторию курса монетарной политики в США. Кроме того, рынки продолжат с тревогой наблюдать за происходящим на Ближнем Востоке, где израильская армия планирует в ближайшее время существенно расширить наземные операции в секторе Газа.

Российские фондовые индексы на фоне общемирового оптимизма умеренно подросли в понедельник, активность торгов снизилась из-за выходного в стране. Поддержку акциям также оказала отскочившая вверх нефть после подтверждения Саудовской Аравией и Россией намерений продолжать добровольное сокращение добычи нефти до конца текущего года. При этом сдерживающим фактором выступает укрепление рубля.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи консолидируется над 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования подъема с новым тестированием недавних локальных максимумов", - считает Додонов.

Зарубежные рынки

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,7-1,4% во главе с Nasdaq на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США.

Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Это оказало поддержку не только Уолл-стрит, но и фондовым рынкам других регионов.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в американской экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. Темпы роста замедлились по сравнению с 297 тыс. в сентябре, а безработица поднялась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. Данные Минтруда также показали замедление темпов повышения зарплат в США.

Подтверждением охлаждения американской экономики также стал отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в пятницу. Согласно данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подскочил на 5,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), стагнирует Европа (индексы DAX, CAC40 просели на 0,3-0,5%, FTSE вырос на 0,4%), продолжился подъем в США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,3%).

Опубликованный в понедельник протокол заседания Банка Японии, прошедшего на прошлой неделе, показал, что руководство ЦБ считает необходимым сохранять мягкую денежно-кредитную политику, поскольку цель устойчивой и стабильной инфляции еще не достигнута.

Однако глава японского ЦБ Кадзуо Уэда заявил в ходе встречи с представителями бизнеса, что инфляция в стране вряд ли вернется к доковидным уровням в 0-1%.

Нефть

На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вверх после падения на прошлой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $85,82 за баррель (+1,1% и -2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI - $81,64 за баррель (+1,4% и -2,4% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent потеряла в цене 4,8%, WTI - 5,9%, по данным Dow Jones.

Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабели, и внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке, отмечает Market Watch.

В воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года. При этом собеседник агентства отметил, что в декабре Саудовская Аравия пересмотрит параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.