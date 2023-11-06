Что произошло за день: понедельник, 6 ноября

Консультации "СПБ биржи" в связи с санкциями, госпитализация Юрия Соломина, законопроект о торговле алкоголем в зонах внутренних авиаперелетов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "СПБ биржа" не менее семи дней будет консультироваться по торгам иностранными акциями в связи с введением Штатами санкций. Акции "СПБ биржи" по итогам торгов на Московской бирже упали до 117,6 рубля (-4,2%) - минимума с начала января.

- Мэр Мариуполя Олег Моргун освобожден от должности, указ подписал глава ДНР Денис Пушилин. Он назначен временно исполняющим обязанности мэра до избрания нового главы муниципального образования.

- Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры. Индекс МосБиржи составил 3235,11 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1103,78 пункта (+0,9%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

- Армия обороны Израиля в первой половине дня сообщила об ударах по 450 целям ХАМАС в секторе Газа за сутки. Целями ударов названы наблюдательные посты, туннели, полевые лагеря, позиции для пуска противотанковых ракет. Кроме того, сообщается о ликвидации Джамаля Мусы - командующего сил специальных операций ХАМАС.

- В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя, принадлежащего магазинам duty free, в аэропортах в зонах внутренних авиаперелетов. Меру предлагается ввести на период до 30 июня 2026 года. Алкоголь можно будет приобрести на внутренних линиях с ценой пошлины.

- Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали после того, как он потерял сознание, сообщила директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, позднее он пришел в себя, обследование продолжается.

- Силы ПВО в Ростовской области сработали по воздушным целям в зоне спецоперации. Как сообщил губернатор Василий Голубев, происшествий на территории области не зафиксировано.

- Два БПЛА были обезврежены над Воронежской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

- BP начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в британской части Северного моря.