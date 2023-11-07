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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

При дифференциации энерготарифов цена изменится для майнеров и в сфере коммерции

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Изменение стоимости электроэнергии при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь категорий, потребляющих ее существенно выше среднего значения по региону - для майнинга и в коммерческих целях, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс журналистам через своего представителя.

"Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий", - подчеркнул Сниккарс.

Возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан, отметил чиновник.

Дифференцированные тарифы на электроэнергию защищают добросовестных потребителей, которые используют её только для бытовых нужд. Прежде чем установить диапазоны объемов потребления электроэнергии, региональные органы власти рассчитывают её потребление населением. В результате устанавливаются такие диапазоны, которые позволяют гражданам удовлетворять все потребности без их превышения, говорится в комментарии ФАС России.

Такие тарифы применяются уже в семи регионах. В ФАС России от граждан жалоб не поступало, отметило ведомство.

Возможность применять дифференцированные энерготарифы для населения в привязке к объему потребления была предоставлена российским регионам с 2022 г. и связана, в частности, с ростом потребления электроэнергии в сегменте майнинга.

В начале ноября 2023 г. ФАС России предложила с 2024 г. увязать возможность превышения регионами лимита перекрестного субсидирования в электроэнергетике с переходом на дифференцированный тариф для населения в зависимости от объема потребления. Саму формулу расчета максимального размера перекрестного субсидирования, которая закреплена постановлением правительства N2053 на текущий год, для 2024 г. менять не планируется.

При этом антимонопольное ведомство предлагает с 1 января 2024 г. "в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня "перекрестки" в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)".

По мнению ФАС, эти меры позволят снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с "серым майнингом". Те регионы, которые не планируют превышать установленный 1178-м постановлением правительства лимит "перекрестки", предложение ФАС введении дифференцированного тарифа не затронет.

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития РФ, индексация тарифов на электроэнергию для населения в 2024 г. предусмотрена в пределах 2,9%, в 2025 г. - 1%.

Минэнерго РФ
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