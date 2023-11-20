В Госдуме считают, что майнинг может стать перспективным способом утилизации ПНГ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Майнинг криптовалюты на основе электроэнергии, которая производится с использованием попутного нефтяного газа (ПНГ), является перспективным направлением экономики, сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.

"Хорошее направление - сразу превращать ПНГ в валюту. Очень перспективное. Это направление надо развивать", - отметил Завальный в ходе Югорского экономического форума в понедельник.

Он отметил, в частности, что "Газпром нефть" еще в 2020 году запустила на месторождении им. Александра Жагрина в ХМАО проект по использованию электроэнергии от ПНГ для майнинга.

Вместе с тем, по его словам, майнинг пока находится в серой зоне и требует проработки законодательства.

"Пока еще нет нормативного обеспечения, но мы над этим работаем. Думаю, в ближайшее время появится. Майнинг будет узаконен. Я думаю, это вообще валюта будущего - биткоин и другие цифровые валюты", - отметил депутат.