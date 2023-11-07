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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Валютные резервы Китая в октябре сократились до минимума за год

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в октябре уменьшились до $3,101 трлн по сравнению с $3,115 трлн в предыдущий месяц, говорится в отчете Народного банка Китая.

Это минимальный объем с октября 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до $3,1 трлн, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали $3,098 трлн.

Курс юаня в прошлом месяце снизился на 0,27% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 0,49% относительно корзины основных мировых валют.

Запасы золота в КНР на конец октября увеличились до 71,2 млн унций по сравнению с 70,46 млн унций месяцем ранее. Показатель вырос по итогам двенадцатого месяца подряд.

В стоимостном выражении резервы золота достигли $142,17 млрд по сравнению со $131,79 млрд на конец сентября.

Китай Народный банк Китая
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