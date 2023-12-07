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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Валютные резервы Китая в ноябре выросли сильнее прогнозов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в ноябре увеличились до $3,172 трлн по сравнению с $3,101 трлн в предыдущий месяц, говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до $3,12 трлн, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали $3,137 трлн.

Курс юаня в прошлом месяце вырос на 2,6% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подешевел на 3,1% относительно корзины основных мировых валют.

Резервы золота в КНР в стоимостном выражении на конец ноября составляли $145,7 млрд, увеличившись по сравнению со $142,17 млрд месяцем ранее.

Китай
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