Набсовет Сбера утвердил "нетривиальную" стратегию развития и переизбрал Грефа

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка на заседании во вторник утвердил новую стратегию развития, основные положения дивидендной политики, а также переизбрал Германа Грефа на посту президента - председателя правления кредитной организации.

"Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас: мы утвердили сегодня новую трехлетнюю стратегию и основные положения дивидендной политики. В начале декабря мы утвердим саму дивидендную политику. И также сегодня был переизбран президент - председатель правления банка на новый четырехлетний срок", - сказал Греф на пресс-конференции по итогам заседания набсовета.

Он отметил, что набсовет принял "очень нетривиальную" стратегию, которая сильно отличается от того, что банк делал раньше.

"Главной темой стратегии мы выбрали человекоцентричность и много работали над этой темой", - сказал Греф.

По его словам, детали стратегии банк представит 6 декабря на дне инвестора, который пройдет в очно-заочном формате.

"Мы пригласим наших инвесторов на встречу физически, и будет организована трансляция", - сказал Греф, добавив, что каждый из более 1,8 млн акционеров банка теоретически сможет подключиться к трансляции.