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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Сбербанк прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке до конца года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Фундаментальный курс рубля находится на уровне 85-90 руб./$1, Сбербанк прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке до конца этого года, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник.

"Что касается валютной выручки, очевидно, что предложение на рынке стало больше", - заявил он, комментируя влияние президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами.

"Вы видите, что рубль стабилизировался. Я не считаю, что это искусственная ситуация. Скорее, искусственной ситуация была обратная, когда фактически был создан альтернативный валютный рынок OTC, выводился за рубеж и фактически за рубежом происходила конвертация рубля в доллары. Я думаю, что есть потенциал к тому, чтобы эти обороты вернуть на российскую площадку", - отметил глава банка.

По оценке Грефа, фундаментальный курс рубля находится в пределах 85-90 рублей за доллар. "Где-то в районе этих цифр рубль должен находиться, ну 90 плюс-минус. У нас нет ожиданий, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то. В целом мы прогнозируем до конца года стабильную ситуацию. Был период налоговых выплат, поэтому был большой спрос на рубли. Рубль укрепился, и целый ряд факторов продолжает поддерживать рубль, так что скорее тенденция больше к укреплению, чем к ослаблению", - заявил Греф.

Герман Греф Сбербанк
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