Guggenheim Investments ждет резкого снижения ставки ФРС в 2024 году из-за рецессии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на ближайших нескольких заседаниях и может резко снизить ее в 2024 году, полагают эксперты Guggenheim Investments. Об этом сообщает MarketWatch.

Они прогнозируют рецессию в США в первом полугодии следующего года, отмечая, что экономический спад вынудит ФРС перейти к снижению ставок.

Федрезерв может уменьшить ставку на 150 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году, и продолжить ее снижение в 2025 году, полагает экономист Guggenheim Мэтт Буш.

"Мы полагаем, что ФРС опустит ставку ниже 3% и остановит сокращение объема активов на балансе из-за рецессии, которая, однако, будет мягкой", - говорит Буш.

Федрезерв сохранил базовую ставку неизменной 1 ноября. Ставка не менялась два заседания подряд, но остается на максимальном уровне за 22 года.

ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл после заседания по ставке. При этом он отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий.