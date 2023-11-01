Пауэлл заявил, что ФРС в дальнейшем будет действовать осторожно

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) уже проделала большую работу, и это обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания.

Федрезерв принял ожидаемое решение сохранить ставку на уровне 5,25-5,5% годовых на прошедшем заседании. В последний раз ставка повышалась в июле.

При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

Руководство Федрезерва не принимало решения относительно того, что делать со ставкой в декабре, подчеркнул Пауэлл. В частности, до следующего заседания будут опубликованы два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда, которые могут серьезно повлиять на мнение регулятора.

В то же время он добавил, что Федрезерв не обсуждает возможность снижения ставки или изменения темпов сокращения объема активов на своем балансе, и главным вопросом для руководства ФРС является повышать ставку или нет.

Трейдеры оценивают вероятность сохранения ставки на следующем заседании примерно в 75%, по данным CME FedWatch Tool.

Глава Федрезерва также отметил тот факт, что повышательные и понижательные риски для инфляции стали более сбалансированными, а вместе с ними и риски чрезмерного и недостаточного ужесточения ДКП.

Американские фондовые индексы усилили рост после выступления Пауэлла. Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,7%, S&P 500 - 1%, Nasdaq Composite - 1,4%.

Курс доллара к евро составляет $1,0558, евро теряет около 0,2%.