Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Пауэлл заявил, что ФРС в дальнейшем будет действовать осторожно

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) уже проделала большую работу, и это обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания.

Федрезерв принял ожидаемое решение сохранить ставку на уровне 5,25-5,5% годовых на прошедшем заседании. В последний раз ставка повышалась в июле.

При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

Руководство Федрезерва не принимало решения относительно того, что делать со ставкой в декабре, подчеркнул Пауэлл. В частности, до следующего заседания будут опубликованы два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда, которые могут серьезно повлиять на мнение регулятора.

В то же время он добавил, что Федрезерв не обсуждает возможность снижения ставки или изменения темпов сокращения объема активов на своем балансе, и главным вопросом для руководства ФРС является повышать ставку или нет.

Трейдеры оценивают вероятность сохранения ставки на следующем заседании примерно в 75%, по данным CME FedWatch Tool.

Глава Федрезерва также отметил тот факт, что повышательные и понижательные риски для инфляции стали более сбалансированными, а вместе с ними и риски чрезмерного и недостаточного ужесточения ДКП.

Американские фондовые индексы усилили рост после выступления Пауэлла. Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,7%, S&P 500 - 1%, Nasdaq Composite - 1,4%.

Курс доллара к евро составляет $1,0558, евро теряет около 0,2%.

Джером Пауэлл ФРС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

РФ в октябре экспортировала рекордные для этого месяца 5 млн т пшеницы

РФ в октябре экспортировала рекордные для этого месяца 5 млн т пшеницы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });