Цена нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые за два месяца

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть во вторник ускорилось, стоимость WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые более чем за два месяца.

Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на энергоносители.

Эксперты Wood Mackenzie отмечают, что низкие темпы экономического роста в Европе негативно сказываются на промышленном секторе, что в свою очередь ведет к падению спроса на бензин и дизельное топливо. Промпроизводство в Германии в сентябре снизилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали уменьшение показателя лишь на 0,1%.

Статданные из Китая, также опубликованные во вторник, показали более резкое, чем ожидалось, сокращение объемов экспорта в октябре.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 по московскому времени во вторник составляет $83,73 за баррель, что на $1,45 (1,7%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на сорт WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,26 (1,56%), до $79,56 за баррель.

"Слабые экономические ожидания сдерживают нефтяной рынок и обосновывают позицию стран ОПЕК+, ограничивающих добычу", - отмечает аналитик OANDA Крейг Эрлам, слова которого приводит Market Watch.

В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия приняла решение не менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года. В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило в воскресенье саудовское государственное агентство со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.