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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Саудовская Аравия в ноябре не поменяет параметры добровольного сокращения добычи

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в ноябре не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

При этом собеседник саудовского агентства отметил, что в декабре параметры ограничений будут пересмотрены, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.

Фактический уровень добычи нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении.

По словам собеседника госагентства королевства, эти шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Госагентство напоминает, что данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с по итогам министерской встречи ОПЕК+ в июне, назвав его "саудовской конфеткой" (lollipop). Еще тогда он подчеркнул, что эта мера может продлеваться в перспективе.

Позже он подчеркнул, что королевство будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти в течение такого периода, который понадобится для стабилизации ситуации на мировом рынке и снижения волатильности на нем.

Саудовская Аравия
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