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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Cуд в Италии взыскал с Airbnb 779,5 млн евро налоговых недоимок

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Италии постановил взыскать с европейской штаб-квартиры сервиса поиска арендного жилья Airbnb's 779,5 млн евро недоплаченных налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Милана.

Прокуратура и суд установили, что сервис, вопреки вступившему в силу закону 2017 года, не взимал с арендодателей жилья 21% арендных доходов, которые он должен был перечислять в итальянскую казну. По словам представителя стороны обвинения, компания с 2017 по 2021 год не удержала налог с доходов в размере около 3,7 млрд евро.

Airbnb оспаривал этот закон, но Суд Европейского союза в 2022 году заключил, что сбор информации или удержание налога в рамках национальной системы налогообложения не противоречит законодательству ЕС, пишет Financial Times.

Представитель Airbnb заявил Reuters, что компания с 2023 года ведет переговоры с налоговыми органами Италии, чтобы разрешить тот спор. Компания удивлена и разочарована решением о взыскании, добавил он.

Airbnb Милан Италия Евросоюз
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