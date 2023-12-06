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Дейв Стивенсон покинет пост финдиректора Airbnb

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. произвел перестановки в топ-менеджменте и создал новую должность - главный директор по бизнесу - с прицелом на расширение присутствия на мировом рынке.

Как говорится в пресс-релизе компании, эту должность займет Дейв Стивенсон, с 2019 года занимавший пост главного финансового директора Airbnb. Новым финдиректором станет вице-президент Элли Мертц, проработавшая в фирме 11 лет и, в частности, сыгравшая важную роль в проведении IPO компании в 2020 году.

Стивенсон будет отвечать за разработку долгосрочных планов роста компании и "обеспечивать международную экспансию", включая привлечение на платформу новых собственников жилья, отмечает компания.

С начала 2023 года капитализация Airbnb увеличилась на 58%, до $86,8 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 19%.

Airbnb Элли Мертц Дейв Стивенсон США
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