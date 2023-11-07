MDMG получила первичный листинг на Мосбирже

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") получила первичный листинг на Мосбирже, сообщила компания.

Во вторник Банк России принял решение о регистрации проспекта ГДР MDMG и их допуске к публичному обращению в РФ.

"Таким образом, компания завершила процедуру смены статуса листинга на Московской бирже до первичного", - говорится в пресс-релизе.

Компания направила проспект ГДР в Банк России в начале октября.

MDMG в 2012 году провела IPO на LSE, с 2020 года GDR компании торгуются на основном рынке Мосбиржи.

В июне 2023 года MDMG провела делистинг с LSE в связи с длительной приостановкой торгов GDR компании на этой бирже и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ими на ней.