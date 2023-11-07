Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

MDMG получила первичный листинг на Мосбирже

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") получила первичный листинг на Мосбирже, сообщила компания.

Во вторник Банк России принял решение о регистрации проспекта ГДР MDMG и их допуске к публичному обращению в РФ.

"Таким образом, компания завершила процедуру смены статуса листинга на Московской бирже до первичного", - говорится в пресс-релизе.

Компания направила проспект ГДР в Банк России в начале октября.

MDMG в 2012 году провела IPO на LSE, с 2020 года GDR компании торгуются на основном рынке Мосбиржи.

В июне 2023 года MDMG провела делистинг с LSE в связи с длительной приостановкой торгов GDR компании на этой бирже и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ими на ней.

MDMG Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые за два месяца

Цена нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые за два месяца

Набсовет Сбера утвердил "нетривиальную" стратегию развития и переизбрал Грефа

Набсовет Сбера утвердил "нетривиальную" стратегию развития и переизбрал Грефа

Сбербанк прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке до конца года

"СПБ биржа" в ответ на санкции меняет СЕО и стратегию

"СПБ биржа" в ответ на санкции меняет СЕО и стратегию

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Дифференциация тарифов на электричество коснется майнеров и коммерческих потребителей

МТС отменит плату за раздачу интернета для тарифов с предоплаченными пакетами

Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%

Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });