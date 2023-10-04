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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

MDMG направила в ЦБ проспект GDR для получения первичного листинга на "Мосбирже"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") направила в Банк России проспект GDR для получения первичного листинга на "Мосбирже", говорится в сообщении компании.

"Компания планирует осуществить смену статуса листинга на "Московской бирже" до первичного путем регистрации проспекта существующих GDR в Банке России в рамках процедуры получения решения ЦБ РФ о допуске существующих GDR к публичному обращению в РФ, в связи с чем компанией были поданы документы в ЦБ РФ на рассмотрение, решение ЦБ РФ будет получено в установленные законодательством сроки", - говорится в сообщении.

MDMG в 2012 году прошла первичный листинг на основном рынке LSE, с 2020 года GDR компании торгуются на основном рынке "Мосбиржи" и включены в котировальный список первого уровня.

С 22 июня 2023 года листинг GDR компании на LSE был прекращен, но торги на "Мосбирже" сохранились. Ранее MDMG объясняла решение о проведении делистинга с LSE длительной приостановкой торгов GDR компании на этой бирже и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ими на ней.

Как говорится в сообщении компании, процедура изменения статуса листинга на "Мосбирже" не потребует от держателей GDR дополнительных действий. GDR компании остаются допущенными к торгам на регулируемом рынке "Московской биржи".

MDMG LSE Московская биржа Банк России Мать и дитя
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