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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Комитет Думы одобрил повышение НДПИ на конденсат "Газпрома" и индексацию НДПИ на газ

Вопрос еще будет обсуждаться с учетом позиции компаний и Минэнерго

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по налогам и бюджету на заседании во вторник принял за основу поправки в законопроект, предложенный Минфином РФ, предполагающие повышение НДПИ на конденсат "Газпрома", а также индексацию НДПИ на газ для компенсации роста оптовых цен на газ, но обсудит этот вопрос дополнительно с учетом позиции заинтересованных компаний и Минэнерго.

"Уточняется порядок расчета цены на газ для внутреннего рынка с тем, чтобы обеспечить доходы бюджета, которые заложены, и, кроме того, здесь вводится изъятие у "Газпрома" в части конденсата для компенсации (повышенного - ИФ) демпфера", - озвучил суть обсуждаемой поправки замминистра РФ Алексей Сазанов в ходе заседания.

В ходе прений глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что поправка обсуждалась у вице-премьера РФ Александра Новака и независимые производители высказывали свои предложения.

Кроме того, Завальный отметил, что дополнительная налоговая нагрузка на "Газпром" в условиях снижения экспорта газа может привести к убыткам.

Глава комитета по налогам и бюджету Андрей Макаров предложил дополнительно обсудить этот вопрос на заседании комитета в среду.

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