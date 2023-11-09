Принят во II чтении законопроект о росте НДПИ на газ в рамках индексации оптовых цен

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу для изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024-2026 годы, с 1 декабря 2023 года планируется увеличить оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, теплоснабжающих компаний и организаций ЖКХ, - на 10%. Кроме того, с 1 июля 2024 года оптовые цены для всех категорий потребителей будут проиндексированы на 11,2%, в 2025 году - на 8,2%.

Изначально предполагалось, что НДПИ по газу будет повышен для независимых производителей больше, чем для "Газпрома" - путем увеличения показателя Ккг. Соответствующий законопроект был принят Госдумой 17 октября.

Как сообщал "Коммерсант", "Роснефть" предложила уравнять повышение НДПИ для независимых производителей и "Газпрома", не повышать ставку НДПИ для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ, а для закрытия дефицита бюджета "присмотреться" к сверхдоходам банковского сектора. Замминистра финансов Алексей Сазанов подтверждал, что обращение "Роснефти" прорабатывается в правительстве.

Согласно принятой во втором чтении редакции законопроекта, с января 2024 года предполагается увеличить НДПИ на так называемую "нашлепку" в размере дополнительной выручки от индексации оптовых цен на 10% для ряда потребителей, рассчитываемой из объема продажи газа (кроме населения, предприятиям электроэнергетики, организаций, осуществляющих переработку попутного нефтяного газа, организаций, осуществляющих перепродажу приобретенного газа) по оптовым регулируемым ценам.

При этом "Газпрома" не коснется изъятие выручки от индексации тарифов в 2024 и 2025 годах. А НДПИ для других производителей газа с августа 2024 года увеличится еще на размер выручки, полученной от индексации тарифов на газ для всех категорий потребителей.

Кроме того, как сообщал Сазанов, по просьбе газовых компаний в 2024 году не будет меняться базовая ставка налога. "В части Цв (условная цена на газ, которая также меняется при индексации в расчете НДПИ - ИФ) мы уже предусмотрели, что Цв при расчете ставки налога на газ не будет индексироваться с 1 января 2024 года. Это как раз были замечания газовых компаний, что у них двойное изъятие и через дополнительный НДПИ, и через увеличение базовой ставки налога. Соответственно, мы не индексируем с 1 января 2024 года коэффициент Цв, а начиная с 2024 года он будет индексироваться по отдельному коэффициенту-дефлятору, который будет устанавливаться правительством", - пояснил заминистра финансов.

В ходе обсуждения предлагалось установить коэффициент 0,93 к оптовой цене для независимых производителей, поскольку в отличие от "Газпрома" они часто продают свой газ со скидкой к регулируемой цене, поэтому для них изъятие выручки от индексации было бы больше.

Однако Сазанов заявил, что данные расчеты не подтверждаются, но согласился рассмотреть этот вопрос по итогам I квартала 2024 года. Минэнерго согласилось с этим предложением.

В проекте бюджета увеличение ставки НДПИ на газ на коэффициент Ккг, направленное на зачисление в бюджет части дополнительных доходов компаний, связанных с индексацией тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, в 2024 и 2025 годах, как ожидается, принесет доходы в 2024 году - 121,7 млрд рублей, в 2025 году - 26,2 млрд рублей, в 2026 году - 19,1 млрд рублей.

Крупнейшие независимые производители газа в России - "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ".