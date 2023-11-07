Объем золота в ETF в октябре сократился еще на 37 т
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за октябрь 2023 года потеряли еще $2,1 млрд, что соответствует 36,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
По мнению WGC, драйвером оттока были растущие ставки основных центробанков мира. Хотя, отмечает ассоциация, по сравнению с сентябрем темпы оттока замедлились, а к концу месяца вообще наметилась положительна тенденция, особенно в Европе.
На конец октября объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 245,3 тонны на $208,8 млрд.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:
|Регион
|Октябрь, $ млн
|Октябрь, т
|Январь-октябрь, $ млн
|Январь-октябрь, т
|Северная Америка
|-1 599,0
|-27,5
|-5 854,5
|-103,5
|Европа
|-622,3
|-11,3
|-7 806,8
|-135,3
|Азия
|80,6
|1,3
|1 002,2
|15,2
|другие регионы
|57,6
|1,0
|-82,6
|-1,9
|Итого
|-2 083,1
|-36,6
|-12 741,8
|-225,4