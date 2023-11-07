Объем золота в ETF в октябре сократился еще на 37 т

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за октябрь 2023 года потеряли еще $2,1 млрд, что соответствует 36,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

По мнению WGC, драйвером оттока были растущие ставки основных центробанков мира. Хотя, отмечает ассоциация, по сравнению с сентябрем темпы оттока замедлились, а к концу месяца вообще наметилась положительна тенденция, особенно в Европе.

На конец октября объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 245,3 тонны на $208,8 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году: