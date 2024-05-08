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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Объем золота в фондах ETF в апреле сократился еще на 33 тонны

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за апрель 2024 года потеряли еще $2,2 млрд, что соответствует 33,2 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это 11-й месяц оттока средств из ETF подряд. Продолжающийся рост цен на золото, особенно в первой половине апреля, стимулировал новые покупки, отмечает WGC, но продажи перевесили.

На конец апреля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 79,5 тонны - это самое низкое значение с февраля 2020 года. При этом за счет роста цен в денежном выражении показатель вырос до $229 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году:

Регион Апрель, $ млн Апрель, т Январь-апрель, $ млн Январь-апрель, т
Северная Америка 124,3 1,1 -4 200,1 -67,1
Европа -3 694,0 -52,1 -6 564,0 -106,3
Азия 1 462,9 18,9 2 167,7 28,8
другие регионы -65,3 -1,0 -57,5 -1,5
Итого -2 172,1 -33,2 -8 653,9 -146,1

World Gold Council WGC
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