Объем золота в фондах ETF в апреле сократился еще на 33 тонны
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за апрель 2024 года потеряли еще $2,2 млрд, что соответствует 33,2 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
Это 11-й месяц оттока средств из ETF подряд. Продолжающийся рост цен на золото, особенно в первой половине апреля, стимулировал новые покупки, отмечает WGC, но продажи перевесили.
На конец апреля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 79,5 тонны - это самое низкое значение с февраля 2020 года. При этом за счет роста цен в денежном выражении показатель вырос до $229 млрд.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году:
|Регион
|Апрель, $ млн
|Апрель, т
|Январь-апрель, $ млн
|Январь-апрель, т
|Северная Америка
|124,3
|1,1
|-4 200,1
|-67,1
|Европа
|-3 694,0
|-52,1
|-6 564,0
|-106,3
|Азия
|1 462,9
|18,9
|2 167,7
|28,8
|другие регионы
|-65,3
|-1,0
|-57,5
|-1,5
|Итого
|-2 172,1
|-33,2
|-8 653,9
|-146,1