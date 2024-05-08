Объем золота в фондах ETF в апреле сократился еще на 33 тонны

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за апрель 2024 года потеряли еще $2,2 млрд, что соответствует 33,2 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это 11-й месяц оттока средств из ETF подряд. Продолжающийся рост цен на золото, особенно в первой половине апреля, стимулировал новые покупки, отмечает WGC, но продажи перевесили.

На конец апреля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 79,5 тонны - это самое низкое значение с февраля 2020 года. При этом за счет роста цен в денежном выражении показатель вырос до $229 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году: