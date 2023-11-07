Глава комитета Думы предложил установить дисконт Urals к Brent в расчете налогов только на 2024 год

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Предложенный Минфином дисконт цены Urals к Brent в расчете нефтяных налогов необходимо установить только на 2024 год, а не на трехлетний период, заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров в ходе заседания комитета во вторник. Минфин согласился обсудить это предложение.

Оно прозвучало в рамках обсуждения ко второму чтению правительственных поправок в налоговый законопроект (№448566-8), внесенный в рамках "бюджетного пакета".

Согласно документу, дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 г. снижается с $20 до $15 за баррель, в 2025 г. до $10, а в 2026 г. до $6 за баррель. Ранее Госдума уже принимала закон о снижении с 1 сентября 2023 г. с $25 до $20 за баррель дисконта российской нефти Urals к мировому эталону Brent в целях налогообложения.

"Скажите, пожалуйста, а вот по существу право правительства устанавливать один из элементов налогообложения, оно откуда родилось?" - поинтересовался глава комитета Макаров у замминистра финансов Алексея Сазанов.

"Это реакция на замечания отдельных субъектов в том случае, что если фактический дисконт на российскую нефть будет больше, чем тот дисконт, который используется для налогов, с тем чтобы это не была избыточная нагрузка на налогоплательщиков, необходимы меры оперативного реагирования", - ответил Сазанов.

"У нас есть норма о том, что элемент налогообложения это - чистая база, они могут меняться только законами", - возразил Макаров.

"В данном случае предельный дисконт установлен законом, а правительство наделяется возможностью до $20 увеличить, то есть до того уровня, который в Налоговом кодексе установлен в этом году. Это как раз была просьба многих налогоплательщиков и субъектов РФ", - ответил Сазанов.

"Если вы говорите, что устанавливаете на один год, почему вы это право устанавливаете себе (еще - ИФ) на два года. На всякий случай, вдруг на следующий год пригодится?" - спросил глава комитета.

"Мы не можем заранее предвидеть, какой будет дисконт, и чтобы была заранее возможность оперативно реагировать и не допускать, что если дисконт будет существенно выше чем то, что предусмотрено в Налоговом кодексе, то соответственно может случиться ситуация, когда выручки не будет хватать для уплаты налогов", - пояснил Сазанов.

"А вы не считаете правильным предоставить это право на 2024 год как особенности бюджета 2024 года, а если ситуация изменится, тогда, соответственно, его продлевать дальше. Вам не кажется, что это будет более правильным, чем просто сразу говорить - на три года у нас будет так и не иначе", - предложил глава комитета.