Госдума приняла закон о возврате полного демпфера по топливу

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме. Компенсация бюджетных расходов для этих выплат произойдет за счет автоматического увеличения НДПИ на нефть, заложенного в формуле, повышения НДПИ на конденсат для "Газпрома", а также сокращения выплат по обратному акцизу для нефтеперерабатывающих заводов, не выполняющих обязательства по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок.

Этим же законом меняется формирование цены нефти Urals для расчета налога на добычу полезных ископаемых. Кроме того, вносится изменение в законодательство, позволяющее объединить обязательства нефтегазовых компаний по капвложениям в рамках соглашения о модернизации нефтеперерабатывающего завода и инвестсоглашению.

Демпфер по топливу

Предполагается, что с 1 октября демпфер по топливу будет выплачиваться в прежнем объеме (с сентября он был уполовинен, но затем правительство приняло решение вернуть выплаты в прежнем объеме). Между тем, Минфин настаивал, что эти выплаты должны быть компенсированы. Так, в законе меняется формула расчета обратного акциза на нефть, в нее добавляется норматив по поставке бензина и дизтоплива на внутренний рынок.

В формулу обратного акциза добавляется новое вычитаемое, которое уменьшает значение обратного акциза к получению в случае, если НПЗ не выполняет в налоговом периоде норматив в 40% по поставке бензина и дизтоплива класса 5 на внутренний рынок от общего объема производства светлых нефтепродуктов. Размер такого уменьшения составит 390 рублей на тонну для налоговых периодов с января по август 2024 года, и 250 рублей на тонну, начиная с сентября 2024 года.

Также будет учитываться объем прямогонного бензина, направленного на переработку в продукцию нефтехимии, прямогонный бензин, бензол, параксилол.

Изменения формулы демпфера не коснутся компаний с долей госучастия свыше 25%.

С учетом того, что по налоговому законодательству увеличить выплаты по демпферу в пользу компаний ретроспективно возможно, при этом доначисление НДПИ ретроспективно не допускается, выплата повышенного НДПИ за октябрь-декабрь перенесена на январь 2024 года.

В Минфине не уточнили увеличенный объем НДПИ на нефть, который будет выплачен в январе 2024 года. По оценке Кирилла Бахтина из ИК "Синара", в результате возврата демпфера к прежним параметрам НДПИ на нефть в целом для всех компаний за октябрь-декабрь увеличится на 190 млрд руб. То есть, в январе нефтяникам придется уплатить на 190 млрд рублей больше. Бахтин отметил, что ежемесячные поступления нефтегазовых доходов в бюджет оцениваются в 900 млрд руб., поэтому изменение в формуле НДПИ может быть умеренно позитивно для рубля в январе 2024 года.

Кроме того, законопроектом продлевается действие дисконта цены нефти Urals к Brent в цене экспортной альтернативы по дизтопливу при расчете демпфера. Сейчас эта мера ограничена 2023 годом, правительство предложило продлить ее до конца 2026 года, как и для бензинов.

НДПИ для "Газпрома"

Также было предложено увеличить НДПИ для конденсата "Газпрома" и его дочек (кроме тех, где доля добычи газа по отношению к общему объему углеводородного сырья составляет меньше 35%) на коэффициент Кабдт, увеличенный в 1,5 раза. Этот коэффициент предназначен для компенсации отрицательного акциза по сырью.

Как поясняли источники "Интерфакса", заводы "Газпрома" получают демпфер по топливу, но производят его из конденсата, не платя, таким образом, НДПИ по нефти.

Как пояснил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, для концерна законом увеличивается НДПИ по конденсату с целью компенсировать те выплаты по демпферу, которые идут в пользу НПЗ, собственником которых он является: Уренгойский, Салават и Астраханский.

Цена Urals

Закон также меняет формирование цены российской нефти Urals для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, "начиная с 1 января 2024 года, уточняется порядок расчета цен на российскую нефть, поскольку перестает публиковаться котировка Argus в северо-западных и южных портах Европы (базис CIF), остается только котировка в российских портах (базис FOB), поэтому мы переходим на котировку, которая в российских портах на нефть и соответственно увеличенная на стоимость транспортировки до портов Северо-Западной и Южной Европы, определяемую в порядке, установленном правительством РФ, но не менее $2 за баррель". Цена транспортировки до европейских портов, куда с декабря 2022 года российская нефть не поступает, будет рассчитываться по методике ФАС, если ее не будет, то $2 за баррель.

Цена Urals для расчета налогов будет выбираться максимальная из трех - Brent с определенным дисконтом, котировка Urals в российских портах и с 2025 года котировка Санкт-Петербургской биржи - пока методика ее расчета не совершенна. После того, как заработает котировка СПбМТСБ (это может случиться и раньше 2025 года), к ней также будет прибавляться стоимость транспортировки до европейских портов, рассчитанная по методике ФАС.

В законопроекте прописывается снижение дисконта цены Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов, он носит прогнозный уровень: на 2024 г. - $15 (прогнозно), на 2025 г. - $10 (прогнозно) и на 2026 г. - $6 (прогнозно). Величина максимального дисконта в $20 за баррель также указана как прогнозная.

Как сообщалось, с апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus на базе цены CIF в европейских портах, куда российская нефть фактически не поступает с 2023 года), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: в апреле он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля - $25 за баррель, а с 1 сентября - $20 за баррель. По аналогии с расчетом НДПИ в экспортной пошлине установлен дисконт к Brent.

Вводя минимальный порог дисконта, правительство стремится нивелировать эффект снижения цены Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Нефтяные компании платят налог исходя из фактической цены Urals, но не менее, чем цена Brent, скорректированная на установленный дисконт.

Правительство Российской Федерации вправе увеличить прогнозную величину дисконта на периоды 2024-2026 годов, установив его в размере не более $20 за баррель.

Модернизация НПЗ

Также законом принимается поправка, позволяющая объединить обязательства нефтегазовых компаний по капвложениям в рамках соглашения о модернизации нефтеперерабатывающего завода и инвестсоглашению.

"Мы проработали изменения, которые были предложены, в том числе, отраслью, в связи с тем, что по ряду заводов модернизация ведется генподрядчиками, которые как одним титулом сдают большие проекты, углубляющие процессы переработки нефти. Соответственно, сейчас у нас есть два соглашения - о модернизации и инвестиционное соглашение. По одному надо проинвестирвать 60 млрд руб., по инвестсоглашению - 50 млрд руб.", - сообщал Сазанов на заседании комитета по бюджету Госдумы.

В то же время существует единый объект, инвестиции в который составляют более 130 млрд руб. "Была просьба, чтобы зачесть те инвестиции, которые идут в рамках соглашения о модернизации, в рамках инвестиционного соглашения при условии, что совокупная сумма инвестиций превысит 130 млрд руб., при этом сроки ввода объектов будут наиболее ранние, которые предусмотрены одним из этих двух соглашений, - не позднее конца 2025 года", - уточнил он.

"Мы соответствующие изменения подготовили: если по одному из соглашений инвестиции превышают 130 млрд руб. и объект вводится в эксплуатацию до конца 2025 года, то в этом случае считать исполненным как соглашение о модернизации, так и инвестиционное соглашение", - пояснил замминистра.

По его словам, это техническая правка, она не приводит к выпадающим доходам бюджета и продиктована тем, что один крупный объект невозможно разделить на 2 группы объектов, чтобы и в одном, и в другом было по 50-60 млрд руб. "Общие требования по инвестициям и по срокам ввода установок будут выполнены", - заявил Сазанов.

В 2021 году правительство сроком на десять лет ввело дополнительную инвестиционную надбавку к обратному акцизу на нефтяное сырье для НПЗ, реализующих проекты модернизации. В рамках этого механизма Минэнерго РФ заключило с нефтяными компаниями 21 инвестсоглашение на сумму более 1,6 трлн рублей. Сейчас эти инвестсоглашения предполагают завершение модернизации производств до конца 2026 года. Несоблюдение сроков приводит к лишению права на инвестиционную надбавку к налоговому вычету в течение всего срока действия, начиная с первого налогового периода ее применения.