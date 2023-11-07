Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ЦБ оценил рост ВВП РФ в III квартале в 5,1%, ожидает рост на 1,5% в IV квартале

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в III квартале 2023 года составил, по расчетам ЦБ, 5,1% в годовом выражении. Соответствующая оценка содержится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Как сообщалось, в I квартале 2023 года, по данным Росстата, ВВП РФ снизился на 1,8% в годовом выражении, во II квартале ВВП вырос на 4,9%.

В IV квартале 2023 года ЦБ ожидает замедление роста ВВП РФ до 1,5% в годовом выражении.

Как сообщалось, Банк России 27 октября улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 2,2-2,7% вместо роста 1,5-2,5% в сентябрьской версии.

По оценке Минэкономразвития, за январь-сентябрь 2023 года ВВП РФ вырос на 2,8%, в том числе в сентябре рост составил 5,2% в годовом выражении.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 2,3%, ЦБ – лишь на 0,5-1,5%.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев получила 446 млрд руб. прибыли по РСБУ

"СПБ биржа" отменила запуск торгов новой порцией китайских акций с 8 ноября

В Думу внесли поправки о возвращении топливного демфпера с октября

Цена нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые за два месяца

Цена нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые за два месяца

Набсовет Сбера утвердил "нетривиальную" стратегию развития и переизбрал Грефа

Набсовет Сбера утвердил "нетривиальную" стратегию развития и переизбрал Грефа

Сбербанк прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке до конца года

"СПБ биржа" в ответ на санкции меняет СЕО и стратегию

"СПБ биржа" в ответ на санкции меняет СЕО и стратегию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });