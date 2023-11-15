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Росстат сообщил об ускорении роста ВВП в III квартале до 5,5%

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП в III квартале до 5,5%
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в III квартале 2023 года составил 5,5% в годовом выражении после роста на 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале, по предварительной оценке Росстата.

Данные Росстата оказались лучше ожиданий экономистов (консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагал рост в III квартале на 5,2%), расчетов Минэкономразвития (также рост на 5,2%) и оценки Банка России (рост на 5,1%).

"При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства (в III квартале - ИФ) в следующих видах экономической деятельности: оптовый товарооборот - на 22,9%; розничный товарооборот - на 11,3%; обрабатывающие производства - на 10,2%; строительство - на 8%; пассажирооборот - на 6,3%; сельское хозяйство - на 4%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 3,4%", - говорится в комментарии Росстата к данным по ВВП за III квартал.

Более подробные данные по ВВП за III квартал Росстат представит 13 декабря.

Росстат не приводит динамики ВВП за январь-сентябрь 2023 года, из квартальных оценок следует, что ВВП РФ за 9 месяцев вырос на 2,9%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП в 2023 году на 2,8%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что рост в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3%.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз повышения этого показателя в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. При этом ЦБ ожидает замедление годовых темпов роста в IV квартале до 1%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,7%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала ноября) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.

Минэкономразвития Росстат Максим Решетников Банк России
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