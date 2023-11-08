Токаев заявил о потенциале инвестиционного сотрудничества Казахстана и России

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Взаимодействие России и Казахстана в сфере инвестиционного сотрудничества демонстрирует огромный потенциал двусторонних отношений, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Хотел бы отметить, что валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд. Такая динамика стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации, в рамках которой субъекты бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд", - сообщил Токаев.

Он уточнил, что "успешно претворены в жизнь 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд", при этом, по его словам, "в настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму $16,6 млрд с созданием более 15 тысяч рабочих мест".

"Взаимодействие в этом направлении наглядно демонстрирует огромный потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества", - сказал президент Казахстана.

"Газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому поставки российского голубого топлива отвечают интересам всех участвующих сторон", - добавил он, подчеркнув, что республика готова "к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа".

Кроме того, как отметил Токаев, "Казахстан и Россия давно и успешно сотрудничают и в нефтяной сфере".

"Транспортировка нефти через территории обеих стран занимает значительную долю в наших топливно-энергетических комплексах. Порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум). Аналогично российская нефть поставляется в КНР через территорию Казахстана. В период до 2033 года планируется осуществить транзит более 100 млн т российской нефти", - сообщил президент Казахстана.

Также, по словам Токаева, "одним из ключевых направлений нашего энергетического сотрудничества является взаимодействие в сфере мирного атома".