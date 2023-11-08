Путин заявил, что поставки газа из РФ помогут развитию всей Центральной Азии

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Запуск системы газопроводов центрально-азиатского региона в реверсном режиме с организацией поставок российского газа будет способствовать развитию всего региона Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда" в преддверии официального визита в Казахстан.

Он напомнил, что 7 октября прошла церемония начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

"Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах", - заявил Путин.

"Широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Из последних договоренностей - подписанное 1 ноября этого года на полях Петербургского международного газового форума главой "Газпрома" Алексеем Миллером и первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее геологоразведку, добычу, переработку, поставки и транспортировку газа", - также сказал он.

Российский лидер напомнил, что "Россия готова помочь в газификации северных и восточных районов Казахстана в соответствии с подписанной 18 января этого года "Газпромом" и правительством Казахстана "дорожной картой" по сотрудничеству в газовой сфере". В настоящее время идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры.

"Природа и география дают России и Казахстану значительные конкурентные преимущества в энергетической сфере, которые мы стремимся максимально использовать во благо наших сограждан. Ведущие российские компании: "Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть" - вместе с партнерами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество", - заявил Путин.

"Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надёжным и экономически выгодным способом. Вместе с партнерами по "ОПЕК плюс" вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка", - добавил глава российского государства.

"Как известно, руководство республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности", - отметил Путин.

По его словам, это "повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны".

Президент России также заявил о "по-настоящему дружеских" отношениях с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и о том, что с уверенностью смотрит в будущее российско-казахстанских отношений вне зависимости от обстановки в мире.

"Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы - люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан", - сказал Путин.

Российский президент отметил, что регулярно созванивается и встречается с казахстанским коллегой: "Сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия". "Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", - добавил Путин.

"Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убежден, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим", - подчеркнул он.

"Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства", - заявил Путин.