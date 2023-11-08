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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Сбербанк к концу года планирует увеличить сеть офисов в Крыму до 15

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк до конца 2023 года увеличит свою филиальную сеть в Крыму с действующих 4 до 15 офисов, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах форума "Финополис".

"Сегодня, 8 ноября, мы открываем в Севастополе еще один наш офис, уже пятый, для розничных клиентов. Всего до конца года филиальная сеть Сбера в Крыму составит 15 офисов", - сказал Греф.

Глава банка также отметил, что розничный кредитный портфель Сбербанка в Крыму уже превысил 9 млрд рублей, доля на рынке жилищного кредитования достигла 13%, а объем одобренных кредитов бизнесу равен 46 млрд рублей.

Он добавил, что за полгода с начала работы банка в Крыму его офисы посетили 106 тыс. человек.

Первые офисы Сбербанка в Ялте и Севастополе были открыты в мае 2023 года, третий офис на Крымском полуострове появился в июле в Керчи, четвертый – в октябре в Симферополе. По данным на 25 октября, сеть банкоматов Сбербанка в Крыму составляла 114 устройств.

Сбербанк Крым
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