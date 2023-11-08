Более пяти компаний готовятся выйти на IPO на Мосбирже

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Провести IPO на "Московской бирже" до конца года готовятся более пяти компаний, но сроки некоторых размещений могут сдвинуться вправо в зависимости от рыночных условий, сообщила "Интерфаксу" директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова.

"Более пяти компаний готовятся разместиться до конца года. Но разместятся они или нет, зависит от рыночных условий. Кто-то может сделать сделку, а кто-то может решить, что ему еще не время и сдвинуться вправо", - сказала Логинова.

В апреле этого года IPO на Мосбирже провел центр генетики и репродуктивной медицины Genetico ("дочка" "Артген Биотех"), в июле - ПАО "Смарттехгрупп", основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney.

В сентябре были запущены торги акциями поставщика IT-решений ПАО "Софтлайн", в октябре - ПАО "Группа Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux), а в ноябре - российского ритейлера мужской одежды Henderson.