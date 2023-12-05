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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

"Мосбиржа" видит большой интерес эмитентов к выходу на IPO в 2024 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" позитивно оценивает перспективы рынка IPO в следующем году, получает много запросов от компаний, сообщил журналистам председатель правления биржи Юрий Денисов.

"Мы ждем, что будут еще сделки в этом году. И у нас очень радужные настроения с точки зрения количества сделок IPO на следующий год. Потому что запросов идет очень много", - сказал он.

В 2023 году на "Мосбирже" уже состоялось семь IPO. В апреле размещение провел центр генетики и репродуктивной медицины Genetico ("дочка" "Артген Биотех"), в июле - ПАО "Смарттехгрупп", основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney.

В сентябре были запущены торги акциями поставщика IT-решений ПАО "Софтлайн", в октябре - ПАО "Группа Астра"(головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux).

В ноябре состоялось IPO российского ритейлера мужской одежды Henderson, группы компаний "Южуралзолото" и топливной группы компаний "ЕвроТранс".

Мосбиржа Юрий Денисов
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