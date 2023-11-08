BlackRock через СП с Occidental инвестирует $550 млн в климатический проект в Техасе

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американские Occidental (Oxy) и BlackRock создают совместное предприятие для реализации проекта Stratos - крупнейшей в мире установки прямого улавливания СО2 из атмосферного воздуха (direct air capture, DAC) в Техасе.

Как сообщила Oxy, BlackRock инвестирует в проект $550 млн. Occidental будет представлена в СП через свою дочернюю компанию 1PointFive, которая станет владельцем Stratos.

Мощность установки DAC по улавливанию будет составлять 500 тысяч тонн CO2 в год. Строительные работы завершены примерно на 30%. Ожидается, что объект будет введен в коммерческую эксплуатацию в середине 2025 года.

"Stratos представляет собой невероятную инвестиционную возможность для клиентов BlackRock инвестировать в этот уникальный проект энергетической инфраструктуры и подчеркивает решающую роль американских энергетических компаний в инновациях в области климатических технологий", - прокомментировал инвестиции гендиректор BlackRock Ларри Финк.

В августе Министерство энергетики США объявило о выделении гранта в размере до $1,2 млрд на разработку двух DAC в Техасе и Луизиане. Проект, которым руководит 1PointFive, в перспективе сможет улавливать до 1 млн тонн СО2 в год. Улавливаемый DAC СО2 может быть сохранен под землей или преобразован в полезные углеродные продукты. Сразу после получения президентского гранта Occidental купила партнера по климатическому проекту - канадскую Carbon Engineering Ltd. - за $1,1 млрд.