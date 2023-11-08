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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт рыбной продукции на 11%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года экспортировала почти 1,9 млн тонн рыбной продукции, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В стоимостном выражении экспорт вырос на 1%, до $4,8 млрд.

Основными статьями экспорта стали мороженая рыба - 1,4 млн тонн (рост на 11%), рыбное филе (включая фарш) - 160 тыс. тонн (на 1%), непищевые мука и гранулы из водных биоресурсов - 128 тыс. тонн (на 18%), ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные - 100 тыс. тонн (на 33%).

"Российские рыбаки идут с превышением вылова к прошлому году. При наращивании экспорта обеспечение внутреннего рынка остается приоритетом. Те виды водных биоресурсов и продукции из них, которые не добываются или не производятся, или производятся в недостаточном количестве для удовлетворения спроса, поставляются из других стран", - говорится в пресс-релизе.

Импорт рыбной продукции в РФ за 10 месяцев вырос на 18%, до 492,5 тыс. тонн. В стоимостном выражении он составил $2,1 млрд, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

Основу импорта составили мороженая рыба - 213 тыс. тонн (рост на 39%), ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные - 101,5 тыс. тонн (на 50%), готовая или консервированная рыба, икра - 67 тыс. тонн (снижение на 13,5%), готовые или консервированные ракообразные и моллюски - 31 тыс. тонн (рост 37%), рыбное филе (включая фарш) - 31 тыс. тонн (снижение на 28%).

Росрыболовство
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