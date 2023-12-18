Рыбный союз предложил обнулить пошлины на импорт в Россию некоторых видов рыбы

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рыбный союз, объединяющий российские производственные и перерабатывающие предприятия рыбного хозяйства, предложил обнулить или снизить импортные пошлины на некоторые виды рыбы для выпуска популярной рыбной продукции.

"Если говорить о мерах по повышению экономической доступности рыбной продукции в контексте регулирования внешнеэкономической деятельности, то считаем необходимым обсудить вопрос об отказе от импортных таможенных пошлин на рыбное сырье для производства наиболее востребованных населением рыбных продуктов. Их обнуление или снижение позволило бы снизить цены на продукцию массового спроса", - заявил через пресс-службу председатель союза Александр Панин.

Он уточнил, что речь идет о применении этой меры к атлантической сельди, скумбрии и мойве.

Напомнив, что Россия входит в топ-5 мировых лидеров по вылову рыбы, Панин отметил, что импорт, тем не менее, играет важную роль с точки зрения расширения ассортимента, а также помогает сдерживать рост цен.

В январе-ноябре импорт составил около 547 тысяч тонн, что на 10% больше, чем годом ранее. Его стоимость сохранилась на уровне прошлого года - $2,4 млрд. В частности, ввоз скумбрии вырос почти в 2,5 раза, до 45 тысяч тонн, и в 2,6 раза, до $85 млн. Импорт креветок ваннамей увеличился на 42%, до 40 тысяч тонн, и на 23%, до $250 млн.

Кроме того, было ввезено 35 тысяч тонн семги (рост на 37%) на $270 млн (на 31%). Импорт гигантского кальмара вырос почти в 1,8 раза, до 25 тысяч тонн, в стоимостном выражении поставки также увеличились в 1,8 раза, до $55 млн. Топ-5 импортной продукции замыкают аргентинские креветки, которых было ввезено 25 тысяч тонн (почти в два раза больше) на $135 млн (в 1,8 раза больше).

По данным Союза, доля Фарерских островов в импорте за этот период выросла до 15% в весе (с 10%) и до 6% - в стоимости (с 4%), Чили - до 11% (с 9%) и 17% (с 12%), Турции - до 10% (с 9%) и до 13% (с 12%) соответственно. В то же время доля Китая снизилась до 9% (с 10%) и до 10% (с 11%), Вьетнама - до 5% (с 8%) и до 5% (с 7%).

Касаясь планов запретить импорт рыбы с Фарерских островов, Панин заявил, что от этого удалось "успешно отбиться". Союз смог убедить Росрыболовство и Минсельхоз не делать этого. В настоящее время с Фарерских островов поступают сельдь, мойва и скумбрия. "Четвертый квартал - самый активный квартал по поставкам этих видов рыб в Россию для переработки и потребления", - сказал он.

По данным союза, экспорт рыбной продукции из России за 11 месяцев увеличился на 13%, до 2,1 млн тонн. В стоимостном выражении прирост составил 1%, до $5,2 млрд. Основной экспортной статьей является мороженый минтай, отгрузки которого увеличились на 18%, до 860 тысяч тонн, и на 8%, до $ 850 млн.