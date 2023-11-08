Marks & Spencer в I финполугодии нарастила доналоговую прибыль в 1,5 раза

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) увеличила доналоговую прибыль по итогам первого полугодия 2024 финансового года более чем в 1,5 раза и возобновила дивидендные выплаты.

По итогам 26 недель, завершившихся 30 сентября, компания получила доналоговую прибыль в размере 325,6 млн фунтов стерлингов ($400,5 млн) по сравнению с 208,5 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла до 6,13 млрд фунтов с 5,54 млрд фунтов.

При этом компания отметила неясность перспектив на фоне высоких процентных ставок, геополитических событий и изменчивой погоды, но возобновила выплату дивидендов. Промежуточная выплата в размере 1 пенса на акцию состоится 12 января 2024 года, реестр акционеров закроется 17 ноября 2023 года.

Цена акций ритейлера подскочила на 10,6% на торгах в среду.