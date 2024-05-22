Marks & Spencer увеличил годовую доналоговую прибыль на 41%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) увеличила доналоговую прибыль в прошедшем финансовом году на 41%, выручку - на 9,4%.

Доналоговая прибыль ритейлера за финансовый год, который завершился 30 марта, составила 672,5 млн фунтов ($855 млн) против 475,7 млн фунтов годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 681 млн фунтов.

Годовая выручка M&S составила 13,11 млрд фунтов против 11,99 млрд фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял 13,01 млрд.

Выручка подразделения по продаже одежды и товаров для дома (Clothing & Home) увеличилась на 5,3%, операций по продаже продуктов питания - на 13%.

В M&S отмечают, что стратегия реорганизации бизнеса, объявленная в 2022 году, привела к росту продаж, доли подразделений компании на рынке, а также маржи прибыли и рентабельности капитала. Потенциал увеличения операционной эффективности и устойчивого роста бизнеса остается высоким, и M&S по-прежнему сфокусирована на реализации принятой стратегии.

Компания ставит целью добиться экономии на ежегодных расходах в размере 500 млн фунтов к фингоду, который завершится в марте 2028 года. Ранее эта цель была на уровне 400 млн фунтов.

Годовые дивиденды M&S составят 3 пенса на акцию.