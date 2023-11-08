Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил оставить Сбербанку часть чистой прибыли, не распределяя ее в виде дивидендов, чтобы тот мог направить больше средств на создание конкурентной технологии искусственного интеллекта.

"Да простит меня Герман Оскарович (Греф, глава Сбера - ИФ), что я на его территорию залезаю. Два дня назад видели презентацию OpenAI, их GPT-4 Turbo (модель искусственного интеллекта - ИФ)? Кто не видел, посмотрите. Нам реально надо догонять. В этой связи мое предложение - оставить Сберу часть дивидендов, дайте и им сделать гигачат, иначе мы проиграем в этой конкуренции, отстанем бесконечно. Это стоит очень дорого, теперь пропасть технологий все больше и больше", - заявил Верхошинский в ходе пленарной сессии форума Finopolis, модератором которой выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ в прошлом был основным акционером Сбера, но сейчас эта роль (и решающий голос в вопросе распределения прибыли) - у правительства, чьих представителей на сцене не было.

"Кстати, я думаю, что те инвесторы Сбера, которые чуть-чуть потеряют на дивидендах, больше заработают на росте капитализации как цифровой компании", - добавил Верхошинский.

В свою очередь, участвующий в пленарной сессии глава ВТБ Андрей Костин пошутил: "Я бы за каждым банком закрепил сегмент. У меня судостроение (государство недавно передало в доверительное управление ВТБ "Объединенную судостроительную корпорацию" - ИФ), у Германа - искусственный интеллект".

Альфа-банк Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набиуллина отметила, что от санкций против "СПБ биржи" больше пострадали "квалы"

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели

В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели

Более пяти компаний готовятся выйти на IPO на Мосбирже

Более пяти компаний готовятся выйти на IPO на Мосбирже

Сбербанк к концу года планирует увеличить сеть офисов в Крыму до 15

Нефть упала до минимума с июля и продолжает дешеветь

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });