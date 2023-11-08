Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил оставить Сбербанку часть чистой прибыли, не распределяя ее в виде дивидендов, чтобы тот мог направить больше средств на создание конкурентной технологии искусственного интеллекта.

"Да простит меня Герман Оскарович (Греф, глава Сбера - ИФ), что я на его территорию залезаю. Два дня назад видели презентацию OpenAI, их GPT-4 Turbo (модель искусственного интеллекта - ИФ)? Кто не видел, посмотрите. Нам реально надо догонять. В этой связи мое предложение - оставить Сберу часть дивидендов, дайте и им сделать гигачат, иначе мы проиграем в этой конкуренции, отстанем бесконечно. Это стоит очень дорого, теперь пропасть технологий все больше и больше", - заявил Верхошинский в ходе пленарной сессии форума Finopolis, модератором которой выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ в прошлом был основным акционером Сбера, но сейчас эта роль (и решающий голос в вопросе распределения прибыли) - у правительства, чьих представителей на сцене не было.

"Кстати, я думаю, что те инвесторы Сбера, которые чуть-чуть потеряют на дивидендах, больше заработают на росте капитализации как цифровой компании", - добавил Верхошинский.

В свою очередь, участвующий в пленарной сессии глава ВТБ Андрей Костин пошутил: "Я бы за каждым банком закрепил сегмент. У меня судостроение (государство недавно передало в доверительное управление ВТБ "Объединенную судостроительную корпорацию" - ИФ), у Германа - искусственный интеллект".