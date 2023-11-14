Комитет Думы рассмотрит законопроект об аутсорсинге IT-услуг на финансовом рынке

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку намерен поддержать 14 ноября депутатский законопроект, который легализует процесс передачи функций по разработке, поддержке и обслуживанию информационных технологий на финансовом рынке внешнему поставщику услуг.

Об этом "Интерфаксу" рассказал источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

Документ входит в пакет законопроектов о развитии искусственного интеллекта (ИИ) в России.

Аутсорсинг информационных технологий - это процесс передачи функций по разработке, поддержке и обслуживанию информационных технологий внешнему поставщику услуг. Обычно компании принимают решение об аутсорсинге IT-услуг для повышения эффективности, снижения затрат и улучшения качества предоставляемых услуг.

Законопроект № 404786-8 предлагает снять ограничения на использование аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг финансовыми организациями, он разработан для обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях нарушений цепочек поставок оборудования, говорится в пояснительных материалах к документу.

"Привлечение поставщиков услуг аутсорсинга является общепринятым подходом к оптимизации и повышению эффективности деятельности финансовых организаций", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Регулирование касается взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных и некредитных организаций, НПФ, рейтинговых агентств.

В закон о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности и ряд других вводится определение "поставщик аутсорсинговых услуг" - это компания или организация, которая предоставляет услуги по управлению информационными технологиями и облачными услугами другим компаниям; "услуги аутсорсинга информационных технологий" включают в себя создание, модернизацию, введение в эксплуатацию, эксплуатацию и сопровождение информационных систем; "облачные услуги" предоставляют доступ к общим физическим или виртуальным ресурсам через интернет для хранения и обработки информации.

Думский комитет по финансовому рынку в проекте заключения обращает внимание, что законопроект разрешает отдельным поднадзорным ЦБ организациям передавать на обработку информацию без получения согласия клиентов. Комитет предлагает ввести обязательное получение согласия субъекта персональных данных на обработку информации. "Кроме того, учитывая, что предусматривается оборот персональных данных и иной информации, обладающей признаками конфиденциальности, предлагается дополнительно оценить возможность привлечения иностранных поставщиков к оказанию услуг по аутсорсингу и облачных услуг", - говорится в проекте заключения комитета.

В начале ноября Банк России опубликовал консультативный доклад, в котором заявил о том, что намерен поддержать развитие AI на финансовом рынке, и предложил законодательные методы регулирования. Регулятор также указал на два законопроекта, которые уже находятся на рассмотрении в Госдуме и которые на данном этапе могут помочь в регулировании ИИ: это законопроект № 992331-7, который устанавливает порядок обезличивания персональных данных для операторов, не являющихся государственными органами, и законопроект № 404786-8, который дает возможность финансовым организациям при аутсорсинге функций, связанных с использованием облачных услуг, передавать для обработки информацию, составляющую банковскую тайну. "Вопрос особенно актуален для обучения моделей ИИ, требующих значительных информационных и аппаратных ресурсов. Использование облачных решений может снизить издержки участников рынка", - говорилось в докладе ЦБ.