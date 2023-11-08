Новак поручил помочь исправить 406 тысяч отклоненных заявок на догазификацию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Заявки более одной четверти желающих подключиться к газоснабжению в рамках догазификации были отклонены. Информацию о числе отклоненных заявок впервые обнародовала пресс-служба правительства по итогам 30-го заседания Федерального штаба по газификации.

Программа догазификации - подведение сетевого газа к границам частных домовладений и котельным медицинских и образовательных учреждений без привлечения средств граждан и этих организаций.

Вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в павильоне Координационного центра правительства. В мероприятии приняли участие первый замминистра энергетики Павел Сорокин, заместитель руководителя ФАС Виталий Королев, зампред "Газпрома" Виталий Маркелов, начальники департаментов Вадим Симдякин и Владимир Марков, гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, руководство регионов.

"Александр Новак обратил особое внимание на необходимость работы с отклонёнными заявками на догазификацию. Это 406 тысяч заявок, составителям которых на уровне региональных штабов необходимо помочь с оформлением документов. Также поручено проработать причины расторжения договоров для минимизации таких случаев и уделить особое внимание исполнению действующих обязательств, включая подключение котельных к газу. Кроме того, будет проведена оценка работы региональных операторов по газификации", - говорится в сообщении.

На данный момент принято 1,087 млн заявок на газификацию, заключено 1,037 млн договоров (порядка 95% от числа принятых заявок). Исполнено 760 тысяч договоров. До конца года планируется выйти на цифру 1 млн подключений.

В рамках расширения программы социальной газификации принято 500 заявок на подведение газа к медицинским и образовательным учреждениям, 150 школ и больниц уже газифицированы.

Начиная с прошлого года около 52 тысяч человек из числа льготных категорий подали заявки на компенсацию затрат на газификацию домовладений в размере не менее 100 тысяч рублей. По состоянию на 1 ноября меры социальной поддержки в текущем году получили около 25 тысяч граждан на общую сумму более 2 млрд рублей. На меры социальной поддержки смогут претендовать, помимо ранее согласованных девяти категорий граждан, участники специальной военной операции и члены их семей, а также инвалиды I группы, воспитывающие детей-инвалидов, информирует правительство.

Вице-премьер отметил, что регионами-лидерами по исполнению программы газификации стали Московская область, Чеченская и Чувашская республики, Мордовия, Башкортостан, ЯНАО, Владимирская, Волгоградская и Ростовская области.