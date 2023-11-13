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Правительство упростило выдачу субсидий для социальной газификации

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство упростило получение господдержки для льготников в рамках социальной газификации, сообщает сайт кабинета министров после совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению к дому. Сумма такой субсидии составляет не менее 100 тысяч рублей.

До сих пор льготники могли потратить большую часть субсидии на оплату лишь 50% стоимости работ по подключению дома к газовым сетям. Так, например, при общей стоимости работ, равной 150 тыс\я рублей, гражданин первым платежом вносил из средств субсидии 75 тыс\я рублей. Второй платеж включал в себя оставшуюся часть субсидии и собственные средства человека. При этом, для того чтобы получить оставшуюся часть субсидии, нужно было обращаться в региональные органы власти повторно.

Теперь по договоренности гражданина и газораспределительной компании процентное соотношение оплаты работ может быть изменено, и сумма первого платежа может включать в себя весь объем представленной субсидии. Возможность воспользоваться средствами субсидии по новым правилам будет у всех льготников, участвующих в программе социальной газификации.

Оформить субсидию теперь смогут и те, кто подпишет дополнительное соглашение к действующим договорам в рамках догазификации. Кроме того, упрощаются и условия использования оборудования, необходимого для подводки газа.

"Эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников и реализовать поручения президента по социальной газификации в полном объеме", - отметил премьер.

В 2023 году на субсидии для льготников в рамках социальной газификации выделено более 1,5 млрд рублей. Это даст возможность оформить более 18 тысяч договоров между льготниками и газораспределительными организациями.

Правительство Михаил Мишустин
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