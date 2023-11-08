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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

РФ передаст "Росатому" акции ДВМП, ранее принадлежавшие Магомедовым

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) в качестве имущественного взноса РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания - 8 ноября.

"Транспортная группа FESCO не уполномочена комментировать распорядительные акты государственных органов. FESCO работает в прежнем режиме, уверенно выполняя поставленные задачи", - прокомментировали это решение в FESCO.

Как сообщалось, Хамовнический суд Москвы в январе 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генеральной прокуратуры РФ к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову (пакет акций 32,5%), его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В мае Московский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции об обращении в доход государства акций группы FESCO.

Ответчиками по иску выступали Магомедовы и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста братьев: Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владели 26,5% и 23,8% акций FESCO, соответственно), ряд компаний-акционеров. По данным "Ведомостей", в сумме, согласно решению суда, конфискации подлежали более 92% акций ПАО "ДВМП".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

Росатом ДВМП FESCO Сумма Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов
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