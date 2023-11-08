РФ передаст "Росатому" акции ДВМП, ранее принадлежавшие Магомедовым

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) в качестве имущественного взноса РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания - 8 ноября.

"Транспортная группа FESCO не уполномочена комментировать распорядительные акты государственных органов. FESCO работает в прежнем режиме, уверенно выполняя поставленные задачи", - прокомментировали это решение в FESCO.

Как сообщалось, Хамовнический суд Москвы в январе 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генеральной прокуратуры РФ к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову (пакет акций 32,5%), его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В мае Московский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции об обращении в доход государства акций группы FESCO.

Ответчиками по иску выступали Магомедовы и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста братьев: Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владели 26,5% и 23,8% акций FESCO, соответственно), ряд компаний-акционеров. По данным "Ведомостей", в сумме, согласно решению суда, конфискации подлежали более 92% акций ПАО "ДВМП".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.