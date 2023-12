ВС зарегистрировал жалобы на взыскание с Магомедова и офшоров 80 млрд рублей и $13,8 млн

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России 12 декабря зарегистрировал жалобы Зиявудина Магомедова и ряда компаний на решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с них 80,1 млрд рублей и $13,8 млн по иску головной компании группы FESCO - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП).

Как следует из картотеки суда, кроме Зиявудина Магомедова, жалобы подали Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd, SGS Universal Investment Holdings Ltd и Maple Ridge.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "ДВМП" 25 октября 2022 года. Иск был подан к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн. В качестве ответчиков в иске были указаны Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

По ходатайству ПАО "ДВМП" суд 11 ноября 2022 года принял меры обеспечения по иску. Суд тогда запретил АО "Новый регистратор" (Москва), а также любому иному вновь определенному держателю реестра акционеров общества учитывать на собраниях акционеров голоса компаний Envartia Consulting Ltd и Smartilicious Consulting Ltd при принятии решений по ряду вопросов, и в том числе о распределении прибыли. Суд арестовал по 737 808 127 штук акций ДВМП, принадлежащих Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd.

В январе суд отказал Генеральной прокуратуре России во вступлении в дело и в приостановке производства по делу. Тогда в суде представитель Генпрокуратуры просил суд приостановить производство по делу до вступления в силу решения Хамовнического суда Москвы, который 11 января обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры к Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В доход государства были обращены обыкновенные бездокументарные акции ДВМП, принадлежавшие ряду юридических и физических лиц.

Против вступления в дело Генпрокуратуры выступило ДВМП, заявив, что данные дела "не взаимосвязаны, предметы иска у них разные". Позицию истца поддержал и представитель Зиявудина Магомедова.

Арбитражный суд Москвы 7 апреля удовлетворил иск. До этого, 31 марта, представитель компании-ответчика на заседании высказала мнение о том, что у российского суда "отсутствует компетенция" для рассмотрения этого спора, и в связи с этим просила прекратить производство в отношении компании. Ее поддержали представители других ответчиков, присутствовавших на заседании. Представитель ДВМП выступила против этого утверждения.

Девятый арбитражный апелляционный суд 5 июня оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 7 апреля отказал ДВМП по исковым требованиям к компании Felix.

Арбитражный суд Москвы 31 июля удовлетворил ходатайство ПАО "ДВМП" о полном снятии мер обеспечения с кипрских компаний Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd.

Кассационный суд 4 октября оставил в силе решение судов, удовлетворивших иск.

Хамовнический суд Москвы 11 января 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры . Московский городской суд в середине мая оставил без изменений решение первой инстанции.

Согласно решению Хамовнического суда, в доход государства обращены обыкновенные бездокументарные акции ДВМП, принадлежащие ряду юридических и физических лиц.

Ответчиками по иску выступали Магомедовы и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста братьев: Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владельцы 26,5% и 23,8% акций FESCO соответственно), ряд компаний-акционеров.

Две компании-ответчика, Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, представляют собой прямых акционеров головной компании FESCO - ПАО "ДВМП", они владеют по 24,99% акций. Noubelius Ltd, Vovosa Co Limited и Rikima Holdings Limited ранее фигурировали в отчетности как акционеры ДВМП с пакетами в 9,6%, 8% и 6,6% соответственно, информацию об ООО "Наутилус" и ООО "Новаторинвест" как об акционерах ДВМП также можно встретить в судебных материалах по искам, оспаривающим итоги повторного годового собрания акционеров порта в 2020 году.

По версии прокуратуры, изъятые акции ДВМП приобретались на доходы, полученные, в частности, в период, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации. Впоследствии, утверждал надзор, свое присутствие в группе через эти акции и влияние на операционную деятельность компании Магомедовы скрыли с помощью подконтрольных лиц.

Ответчики иск не признали и просили суд отклонить его.

Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения бюджетных средств. Магомеду Магомедову суд назначил 18 лет колонии строгого режима.

Кроме того, по приговору суд конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а именно акции ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу) и доли в АО "Русская тройка", АО "Портовый флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско бункер" и др.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе.