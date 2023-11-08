Прирост потребкредитов в Сбербанке в октябре замедлился до 0,5%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Портфель потребительских кредитов в Сбербанке в октябре, по предварительным данным, вырос на 0,5% после роста на 0,7% в сентябре и на 2% в августе.

"Кредитный портфель по "потребам" вырос буквально на 0,5%, а общий прирост (розничного - ИФ) портфеля составил где-то 2%. Мы видим, что ипотека еще продолжает прирастать, а потребительские кредиты уже постепенно начинают замедляться", - сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах форума Finopolis.

Динамика вкладов физлиц в октябре сопоставима с приростом в августе и сентябре (на 1,9% в месяц). "Мы в целом видим, что объем вкладов увеличивается. На наш взгляд, текущая монетарная политика, в том числе с ростом ключевой ставки и, как следствие, ростом ставок по депозитам, в целом этому способствует", - отметил Царев.

Замедление динамики потребкредитов в октябре по сравнению с сентябрем и августом связано с повышением требований к предельной долговой нагрузке заемщиков, напомнил первый зампред Сбербанка. "Объем выдач сокращается при пока относительно стабильном спросе со стороны населения", - заявил он.

По ипотечным кредитам "пока не произошло такого драматического падения", по итогам 2023 года банк ожидает существенный рост этого портфеля, добавил Царев. По его словам, объемы выдач ипотеки в 2023 году превысят выдачи 2022 года примерно вдвое (ранее Сбербанк сообщил, что планирует выдать ипотеку в этом году на 4,6 трлн рублей).

Сбербанк ожидает существенного замедления темпов прироста ипотеки, в том числе на фоне роста ставок, в январе-феврале 2024 года, отметил первый зампред.

Портфель ипотечных кредитов в Сбербанке в сентябре по РСБУ вырос на 4,7% - до более 9,4 трлн рублей (в августе рост портфеля составил 4,3%).