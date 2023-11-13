Сбербанк отметил снижение темпов выдачи ипотеки в октябре

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Темпы ипотечного кредитования в октябре замедлились, говорится в исследовании "Домклик" Сбербанка.

"В октябре аналитики зафиксировали замедление ипотечного кредитования: количество выдач составило 133,5 тысячи (-14,2% по сравнению с сентябрем), а их объем - 476,8 млрд рублей (-15,5%)", - отмечается в исследовании.

Эксперты напомнили, что на снижение покупательской активности повлияли ограничительные меры, которые были введены в сентябре и октябре - продолжилось повышение ключевой ставки Банка России, правительство распорядилось повысить минимальный порог первоначального взноса по льготным ипотечным программам с 15% до 20%. Кроме того, с 1 октября были увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

В исследовании уточняется, что число выданных ипотек сократилось почти во всех регионах. Наибольшее сокращение отмечено в крупнейших регионах страны - Новосибирской (-24,6%), Свердловской (-23,8%) и Челябинской (-23,3%) областях.

По количеству выдач по-прежнему лидирует Подмосковье - 10,2 тысячи сделок в октябре. На вторую позицию впервые вышел Краснодарский край (7,8 тысячи), Москва впервые опустилась на третью строчку (7,6 тысячи). Петербург сохранил за собой четвертое место (6,3 тысячи).

При этом, несмотря на снижение, спрос в октябре превысил уровень весны и начала лета. По сравнению с мартом - июнем 2023 года в октябре на первичном рынке количество выдач выросло на 64%, а на вторичном - на 3%.