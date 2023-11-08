Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Путин подписал указ для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб.

Путин подписал указ для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президентский указ, выход которого был необходим для создания опции обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов, подписан.

Указ за номером 844 называется "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", Владимир Путин подписал его 8 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Как и планировалось, указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тыс. рублей.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ передаст "Росатому" акции ДВМП, ранее принадлежавшие Магомедовым

Forbes сообщил о начале подготовке "Делимобиля" к IPO на "Мосбирже"

Forbes сообщил о начале подготовке "Делимобиля" к IPO на "Мосбирже"

Власти и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92

Власти и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92

Минпромторг предупредил, что повышение цены на цемент должно быть обоснованным

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Набиуллина отметила, что от санкций против "СПБ биржи" больше пострадали "квалы"

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });