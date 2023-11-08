Путин подписал указ для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президентский указ, выход которого был необходим для создания опции обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов, подписан.

Указ за номером 844 называется "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", Владимир Путин подписал его 8 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Как и планировалось, указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тыс. рублей.