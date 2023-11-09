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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Володин предупредил о возможности РФ в ответ использовать активы стран G7

Володин предупредил о возможности РФ в ответ использовать активы стран G7
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В случае использования странами G7 замороженных российских активов Россия сможет на юридических и моральных основаниях предпринимать ответные действия в отношении средств "семерки", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Страны G7 совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы Российской Федерации", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

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По его мнению, в этой связи, "у нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств".

Кроме того, спикер Госдумы назвал такой подход в отношении российских резервов преступлением, которое "должно получить оценку международных структур и иностранных государств".

"Незаконное решение США и их "шестёрки" - выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам", - отметил Володин.

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По его словам, "своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС".

"Это наносит непоправимый ущерб международному праву: государства, игнорируя его по примеру США и их "шестерки", по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин считает, что "на экономику РФ это решение не повлияет". "Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов", - пишет спикер.

"Самый надёжный способ вложений - это инвестиции в свою страну - Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", - добавил политик.

G7 Вячеслав Володин РФ ЕС
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